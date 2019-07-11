Выяснилось, что на северо-востоке Москвы взорвались газовые баллоны

Стали известны подробности инцидента на северо-востоке Москвы. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение столичного МЧС, речь идет о взрыве двух баллонов с газом на одиннадцатом этаже в одном из жилых домов. Уточняется, что он расположен по адресу проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. После взрыва произошла вспышка, но горения не было. Сотрудники пожарной службы вывели из подъезда девятерых человек, говорится в сообщении. Уточняется, что жертв и разрушений нет.