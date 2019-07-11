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В Москве поверяют информацию о взрыве в многоэтажке на северо-востоке

11.07.2019 10:24
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В Москве поверяют информацию о взрыве в многоэтажке на северо-востоке

В российской столице спасатели ведут проверку сообщений о взрыве, который произошел в 12-этажном жилом доме на северо-востоке города. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из экстренных служб Москвы.

«Поступила информация о взрыве на 11-м этаже дома номер 12 на улице Бестужевых», - говорится в сообщении.

Также известно, что около дома, где случилось ЧП, расположена пожарная часть. Подробности случившегося появятся позднее. На момент выхода публикации было предоставлено минимум информации о происходящем.

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