Белоруссия планирует одолжить денег у России

Заместитель главы Минфина Белоруссии Андрей Белковец проинформировал о том, что в планах Минска – размещение облигаций на бирже Москвы, передает Белта. В сообщении говорится, что до конца текущего месяца Белоруссия хочет разместить на рынке ценных бумаг облигаций на сумму 5-10 мрлд рублей. В ходе торгов белорусская сторона будет наблюдать за спросом, после чего будет приниматься дальнейшее решение.