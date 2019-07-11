В команде Зеленского предложили переименовать русский язык

Русский язык нужно переименовать в российский. С таким предложением выступил советник президента Украины и депутат Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Так, во время интервью на YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев заявил, что существует украинский "русский" язык, который значительно отличается от русского "русского" языка. При этом депутат объявил себя филологом и подчеркнул, что по его мнению необходимо оставить название "русский" язык за украинским "русским" языком, а вот тот язык, на котором говорят в России переименовать в "российский".

Также Потураев заявил, что Украина может называть язык России так, как ей хочется. И это касается не только языка. Помимо прочего, депутат предложил переименовать Россию и называть страну на своих картах Московией, пишет РИА Новости.