Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮЛ, 10:08 МСК
USD (ЦБ)    63,7988
EUR (ЦБ)    71,5631

11 ИЮЛ, 10:08 МСК
USD (ЦБ)    63,7988
EUR (ЦБ)    71,5631

В России создадут «летающие тарелки» из будущего

11.07.2019 07:22
Комментарии
В России создадут «летающие тарелки» из будущего

В России планируют заняться созданием подводных лодок, которые внешне будут похожи на те самые «летающие тарелки» из будущего. Как передает ТАСС, об этом стало известно от научного руководителя Крыловского государственного научного центра Валерия Половинкина. Он утверждает, что все российские субмарины больше не будут выглядеть в классическом варианте. Их внешний вид будет похож именно на «летающие тарелки». При этом, внутри подлодки будут безэкипажными, утверждает специалист.

Комментировать (без регистрации)
Россия призывает США поддержать борьбу с героизацией нацизма
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Связь с производством. Как российские власти готовы поддерживать молодых ученых?

Связь с производством. Как российские власти готовы поддерживать молодых ученых?
Наука и технологии

Смертельно опасная работа. Какие профессии в России представляют угрозу для здоровья и жизни

Смертельно опасная работа. Какие профессии в России представляют угрозу для здоровья и жизни
Общество

Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями

Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями
Политика

Путин дал Грузии шанс образумиться, Белоруссия ищет деньги в Китае, En+ в российском оффшоре и другие новости

Путин дал Грузии шанс образумиться, Белоруссия ищет деньги в Китае, En+ в российском оффшоре и другие новости
События и факты

Убыточный конфликт. Что теряют Грузия и Россия из-за запрета полетов, оттока туристов и винного эмбарго?

Убыточный конфликт. Что теряют Грузия и Россия из-за запрета полетов, оттока туристов и винного эмбарго?
Политика

«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию

«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию
Экономика

Узнай, страна

В Приморье начали создание центра разведения леопардов за 4,5 млн евро

В Приморье начали создание центра разведения леопардов за 4,5 млн евро

В Санкт-Петербурге открылся Международный военно-морской салон

В Санкт-Петербурге открылся Международный военно-морской салон

В Новосибирске создан кластер разработчиков и производителей ультразвуковой медицинской техники

В Новосибирске создан кластер разработчиков и производителей ультразвуковой медицинской техники

В Краснодарском крае возрождают собственное производство велосипедов

В Краснодарском крае возрождают собственное производство велосипедов

Новости дня

09:43 В Совфеде выразили сочувствие Зеленскому в связи с идеей переименовать Россию В Совфеде выразили сочувствие Зеленскому в связи с идеей переименовать Россию
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
08:56 Белоруссия планирует одолжить денег у России Белоруссия планирует одолжить денег у России
08:12 Сотрудники Интерпола задержали россиян в Уругвае Сотрудники Интерпола задержали россиян в Уругвае
07:24 Размер экрана имеет значение при чтении новостей на смартфонах Размер экрана имеет значение при чтении новостей на смартфонах
06:46 Средний чек россиян в июне увеличился до 556 рублей Средний чек россиян в июне увеличился до 556 рублей
06:35 Путин призвал увеличить темпы экономического роста России Путин призвал увеличить темпы экономического роста России
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
06:12 В команде Зеленского предложили переименовать русский язык В команде Зеленского предложили переименовать русский язык

Узнай, страна!

10 ИЮЛ, 13:11 В Приморье начали создание центра разведения леопардов за 4,5 млн евро В Приморье начали создание центра разведения леопардов за 4,5 млн евро
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
09 ИЮЛ, 17:43 Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже» Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»
08 ИЮЛ, 11:20 Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 ИЮЛ, 13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
05 ИЮЛ, 13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter