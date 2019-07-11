В России создадут «летающие тарелки» из будущего

В России планируют заняться созданием подводных лодок, которые внешне будут похожи на те самые «летающие тарелки» из будущего. Как передает ТАСС, об этом стало известно от научного руководителя Крыловского государственного научного центра Валерия Половинкина. Он утверждает, что все российские субмарины больше не будут выглядеть в классическом варианте. Их внешний вид будет похож именно на «летающие тарелки». При этом, внутри подлодки будут безэкипажными, утверждает специалист.