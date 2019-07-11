Сотрудники Интерпола задержали россиян в Уругвае

В Уругвае Интерпол при поддержке местных полицейских провели задержание двух граждан России. Оба подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, информирует Газета.ру со ссылкой на Ecos. Не исключено, что именно они побежали сбежать главарю из тюремного заключения.

Как сообщается, наши соотечественники могли являться членами группы помощников Морабито, состоявшей из шести человек. Кроме россиян, в ней состояло еще трое граждан других стран и один житель Италии.

Что касается самого Морабито, задержанного в Уругвае в 2017 году, то в это время его планировалось экстрадировать в Италию в связи с обвинением в продаже наркотиков. Однако в данный момент спецслужбы продолжают поиски мафиози.