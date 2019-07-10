Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на провокации в Донбассе

На официальной странице офиса президента Украины опубликована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал главе Генерального штаба Руслану Хомчаку повысить инициативность Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обнаружению и уничтожению диверсионных группировок на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за стрельбы в поселке Гранитное, Донецкой области и гибелью одного из военных. Украинский лидер поручил максимально быстро и жестко реагировать на любые попытки военных провокаций против мирных граждан Украины и заявил, что переговоры в Минске не прервутся ни при каких обстоятельствах и Украина будет также придерживаться дипломатических решений, не отступая, сообщает ТАСС.