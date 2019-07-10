День города в Москве отметят 7 и 8 сентября

Фейерверк. Фото: mos.ru

День города в Москве в этом году отпразднуют 7 и 8 сентября, данное распоряжение было подписано 10 июля мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Объявить 7 и 8 сентября 2019 г. днями празднования Дня города Москвы», – сказано в тексте распоряжения

Отмечается, что основные праздничные мероприятия запланированы на субботу, 7 сентября. Для гостей и жителей города будут организованы мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли и концерты.

В этом году празднование Дня города совпадет с завершением фестиваля «Цветочный джем» (международный конкурс городского ландшафтного дизайна), передает life.ru.