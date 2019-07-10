В Кремле рассказали о поставках российских С-400 в Турцию
10.07.2019 13:17
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Поставки ЗРК С-400 российского производства происходят по плану. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Все осуществляется по плану», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним также, что закупка Анкарой российских С-400 привела к скандалу между Турцией и США. Вашингтон стал выдвигать ультимативные требования, чтобы Турция отказалась от сделки с Россией, купив взамен американские комплексы Patriot.
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