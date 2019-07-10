В Кремле рассказали о поставках российских С-400 в Турцию

Поставки ЗРК С-400 российского производства происходят по плану. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Все осуществляется по плану», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним также, что закупка Анкарой российских С-400 привела к скандалу между Турцией и США. Вашингтон стал выдвигать ультимативные требования, чтобы Турция отказалась от сделки с Россией, купив взамен американские комплексы Patriot.