Морской дьявол приплыл за помощью к людям

Невероятный момент, когда гигантский скат манта подплыл к группе любителей подводного плавания, был запечатлен на видео.

Трехметровый скат подплыл к людям в тот момент, когда они изучали морскую флору и фауну на рифе Нингалу в Австралии. По словам подводного фотографа Джейка Уилтона, животное известное в этом районе и получившее прозвище «Веснушка», узнало его и стало подплывать все ближе и ближе.

В какой-то момент скат, размером около трех метров, обернулся, что очень необычно для этого вида и Уилтон заметил, что у него под глазом застрял крючок. Группа, которая обычно занимается снорклингом, утверждает, что Веснушка «просил о помощи».

Для того чтобы вытащить крючок Джейку пришлось несколько раз нырнуть к скату.

«Уилтон опускался под воду снова и снова. И скат не уплывал, вероятно, он понял, что Джейк хотел избавить его от крючка. Наконец Уилтону удалось подобраться поближе и снять крючок. Животное было совершенно неподвижно при его удалении», – рассказал британский биолог Монти Холлс

Если бы избавить ската от крючка не удалось, травма могла привести к инфекции, слепоте и даже гибели животного, пишет elimparcial.com.

Подводный фотограф Джейк Уилтон показывает крючок

Скаты манта или гигантские морские дьяволы (лат. Manta birostris) считаются одними из самых умных животных в морском мире. Это самые крупные из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4 – 4,5 м), а масса крупных экземпляров – до 3 тонн.

Эти рыбы питаются зоопланктоном, отфильтровывая его из воды. Данный вид не представляет никакой опасности для человека. Хотя в былые времена люди верили, что манты могут напасть на ныряльщика, обняв сверху своими плавниками и раздавить насмерть.