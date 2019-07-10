Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что сегодня, 10 июля в 20:14 по московскому времени с четвертой пусковой станции площадки №43, расположенной на государственной испытательной космической стартовой установке космодрома Плесецк в Архангельской области, успешно взлетела ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в». Известно, что все накануне запланированные операции и старт ракеты прошли успешно в штатном режиме. Ранее передавалось, что Россия к 2034 году хочет вывести на орбиту более сорока пяти спутников, сообщает Россия РТ.