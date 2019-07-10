Оскорбленный Зеленским чиновник назвал его хамом и пригрозил судом

Федеральное Агентство Новостей пишет о том, что президент Украины Владимир Зеленский выгнал с государственного собрания секретаря Бориспольского городского комитета Ярослава Годунка, после того как узнал о судимости чиновника, назвав его в догонку разбойником. Годунок в свою очередь, обозвал украинского лидера хамом, добавив, что тот совершенно случайно стал президентом Украины. Украинский депутат заявил, что рассказывал про коррупцию в администрации Киева, про больницы столицы и отсутствие дорог на окраинах страны, когда президент решил его выгнать с заседания. Известно, что чиновник не собирается прощать Владимиру Зеленскому его высказываний и обратится за помощью к адвокату, сообщает Газета.ру