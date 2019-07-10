Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Гражданский суд Варшавы отказался выдавать Швеции гражданина Российской Федерации Дениса Лисова, который решил забрать из шведской приемной семьи трех своих биологических дочерей и вывезти их в Польшу. Польский суд дал отказ в отношении экстрадиции россиянина, поскольку подобный шаг нарушит права и свободу человека. Судья пояснил, что власти Швеции отняли у гражданина России троих дочерей в связи с психическим расстройством только лишь их матери, а также подчеркнул, что детей отдали в чужую для них культурную среду, девочки жили в мусульманской семье, это могло негативно сказаться на их психическом здоровье. Отец не мог наблюдать, как его детям наносится вред и забрал их обратно себе. На время следствия Лисову и его детям запрещено покидать территорию Польши, но им выдано жилье и куратор для прояснения обстановки, сообщает Российская газета.