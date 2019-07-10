Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Известный американский журнал Forbes опубликовал ТОП-100 самых высокооплачиваемых медийных личностей. На первом месте расположилась певица и бизнес-вумен Тейлор Свифт, чей доход составляет примерно сто восемьдесят пять миллионов долларов. Второе место занимает селебрити Кайли Дженнер, ее заработок оценивается в сто семьдесят миллионов долларов и за ней следует репер Канье Вест, заработавший сто пятьдесят миллионов долларов. Отметим, что в ТОП-10 вошли футболисты, такие как Лионель Месси, который находится на четвертой строке, Криштиану Роналду и Неймар, сообщает Известия.