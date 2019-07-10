Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина в отношении санкций

На официальной странице грузинского телеканала «Рустави 2» опубликован ролик, в котором генеральный директор Николоз Гварамия неприлично отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина против введения санкций на поставки алкогольной продукции и целебной воды из Грузии. Глава «Рустави 2» пояснил, что телеведущим телеканала запрещают выражать собственное мнение ради экспорта воды и алкоголя в Россию.

Напомним, что седьмого июля этого года, один из ведущих грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния во время шоу нелестно отозвался о покойных родителях президента России, как и о самом российском лидере в частности. В связи с этим Габуния был отстранен от работы на два месяца. Далее Государственная Дума РФ единогласно проголосовала за введение ограничений в отношении Грузии, а именно за запрет на ввоз в Россию из Грузии алкогольной продукции и воды. Путин в свою очередь заявил о том, что не будет вводить санкции из уважения к грузинскому народу и добавил, что оскорбление не может быть основанием для введения ограничений, сообщает РБК.