Черноморский флот прокомментировал обвинения Украины о заходе «Сметливого» в зону учений

Официальный представитель ЧФ РФ опровергает данные о том, что судно «Сметливый» зашло в запретную зону Черного моря.

Подчеркивается, что действия сторожевого корабля РФ соответствуют всем стандартам международного права. Помимо этого в Черноморском флоте сообщили, что «Сметливый» отслеживает маневры кораблей НАТО для быстрого реагирования на потенциальные экстренные ситуации.

Также пресс-служба ЧФ рассказала, что обвинения о заходе российского судна в запретную зону не совпадает с реальностью.

Ранее официальный представитель ВМФ Украины объявил, что корабль «Сметливый» зашел в закрытый район, где проводятся международные военные учения Sea Breeze, пишет «Газета.ru».