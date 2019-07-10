Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления

Владимир Путин заявил, что необходимо высокотехнологичные направления развивать энергичнее и перестать «принюхиваться» к этой отрасли.

Подчеркивается, что между российским правительством и представителями крупных компаний произошел обмен подписанными соглашениями, в которых указана цель развития некоторых высокотехнологичных течений.

Лидер России выразил надежду на то, что деятельность на основе подписанных документов незамедлительно развернется.

По словам Путина, в этом направлении необходимо начинать работу уже сейчас и работать активно.

Также российский лидер отметил, что у государства есть все шансы в продвижении по всем направлениям, ведь у нас есть хорошие школы, специализированные учреждения и мозги, передают РИА Новости.