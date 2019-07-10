Ученые назвали укрепление мышц лучшим способом похудеть

Наиболее эффективным средством в защите организма от болезней, связанных с избыточным весом, является укрепление мышечной массы, а не похудение. Такой вывод сделали исследователи из Университета Джорджии.

Согласно предположению ученых, слабая мышечная масса свидетельствует о слабой физической активности человека, неправильном питании и стрессах. Все это может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте из-за снижения чувствительности организма к инсулину.

Эксперты подчеркивают, что мышцам требуется много энергии и кислорода. Также одним из плюсов здоровой мышцы является вытягивание глюкозы из крови, что предупреждает появление диабета второго типа. Именно это заболевание приводит к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого мышцы вырабатывают белки, которые обеспечивают нормальную работу организма и поддерживают метаболический гомеостаз.

Также ученые выяснили, что борьба с лишним весом во многом зависит от генетики, образа жизни человека и окружающей среды, пишет ТАСС.