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Может ли классическая музыка снизить артериальное давление?

10.07.2019 12:38
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Может ли классическая музыка снизить артериальное давление?

Небольшое исследование показало, что прослушивание музыки Моцарта и Штрауса в течение 25 минут может снизить ваше кровяное давление. Не пора ли врачам назначить ежедневную дозу классической музыки?

Исследование, опубликованное в журнале Deutsches Arzteblatt International показало , что прослушивание музыки Моцарта и Штрауса в течение 25 минут снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление, пишет BHF.

Так, во время исследования, специалисты разделили участников на несколько групп, которые слушали музыку Моцарта, Штрауса и группы АВВА. Результаты исследования показали, что прослушивание музыки Моцарта или Штрауса снизило систолическое артериальное давление участников исследования на 4,7 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление участников снижалось в пределах 2,1 - 2,9 мм рт.ст.

Причем прослушивание музыка группы ABBA также снижало систолическое артериальное давление, но на гораздо меньшую величину - 1,7 мм рт. ст. и оказывало очень небольшое влияние на диастолическое артериальное давление.

А вот уровень гормона стресса кортизола, согласно результатам, полученным во время исследования, упал во всех трех группах.

Тем не менее, важно отметить, что это исследование было очень маленьким - в нем участвовало всего 120 человек, из которых половина была контрольной группой, которая не слушала музыку, поэтому в каждой группе было только 20 человек, которые слушали музыку (Моцарт , Штраус, или ABBA).

Младший медицинский директор Британского фонда сердца (BHF) профессор Джереми Пирсон прокомментировал результаты исследования.

«Мы знаем, что успокаивающий эффект музыки может помочь снизить кровяное давление. Неудивительно, что это исследование показало, что у пациентов, которые слушали классическую музыку, произошло снижение кровяного давления во время прослушивания, что, в свою очередь, снизило частоту сердечных сокращений», - заявил профессор Пирсон. «Но, тем не менее, необходимо провести более расширенные дополнительные исследования, прежде чем мы увидим, как врачи назначают прослушивание музыки Моцарта по 25 минут в день».

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