Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Украинский глава Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка с совещания секретаря городского совета Борисполя.

На этом мероприятии проходило рассмотрение центральной районной больницы Киевской области. Зеленского возмутило, что во время совещания выкрикивал из зала Годунок. Глава отметил, что когда кто-то начинает сильно кричать, он дает распоряжение своему помощнику найти информацию об этом человеке в интернете.

Далее Зеленский зачитал новость с телефона о том, что секретарь Бориспольского городского совета ранее был судим за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений. Президент спросил у Годунка, правда это или нет, а затем выгнал его.

Секретаря возмутило такое поведение со стороны лидера страны. Он назвал произошедший инцидент «цирком», а также напомнил, что ранее Зеленский сказал, что каждый украинец является президентом государства.

На это Зеленский ответил, что Годунок – точно не президент, так как лидер страны не может быть связан с криминалом, передают РИА Новости.