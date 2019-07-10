В Раду внесен проект об уголовном наказании за непризнание Крыма территорией Украины

На Украине продолжаются попытки оспорить территориальную принадлежность Крымского полуострова. Так, на рассмотрение Рады поступил законодательный проект, в котором говорится об уголовной ответственности за непризнание Крымского полуострова и части Донбасса территорией Украины. Как отмечает РИА Новости, для этого предлагается внести поправки в статью 110 УК «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Авторами документа выступили спикер Андрей Парубий и два парламентария, Виктория Сюмар и Мария Ионова. По замыслу, «нарушителям» этой статьи может грозить реальный срок заключения.