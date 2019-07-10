Возбуждено дело о крупном хищении у Московского метрополитена

СК РФ принял решение о возбуждении уголовного дела, в котором речь идет о хищении в особо крупном размере у московского метрополитена, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по Москве. Сообщается, что в период с 2013 по 2014 года неизвестные украли деньги, которые предназначались для ликвидации течи в одном из перегонов. Все, что о них известно – злоумышленники являются сотрудниками АО «Триада-Холдинг».

Кроме этого, принято решение о возбуждении дела о халатности. Его фигурантами являются сотрудники метрополитена, которые допустили пропажу средств.