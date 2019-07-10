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Сумма арестованных счетов Абызова составляет почти 122 миллиона евро

10.07.2019 10:30
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Сумма арестованных счетов Абызова составляет почти 122 миллиона евро

Решением суда счета, принадлежавшие экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову были арестованы, о чем РИА Новости проинформировала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Уточняется, что речь идет о сумме 121,7 миллиона евро, что составляет около 8,7 миллиарда рублей. В каких именно банках были счета, не сообщается.

Напомним также, что в конце июня суд принял решение об аресте порядка 1,6 тысячи акций Абызова. Самого чиновника задержали в марте. Он обвиняется в участии и создании преступного сообщества, при формировании которого он использовал служебное положение. Еще одно обвинение – мошенничество в особо крупном размере.

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