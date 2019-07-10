Россия призывает США поддержать борьбу с героизацией нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с призывом к Вашингтону – пересмотреть свое отношение к резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Как передает РИА Новости, обращение изложено в статье для The National Interest. По словам дипломата, каждый год Россия становится инициатором в ООН, продвигая тему принятия антинацистской резолюции. Подобные практики, как отмечает Антонов, приводят к эскалации современных форм расизма, а также расовой дискриминации и ксенофобии. Имеет место быть и нетерпимость.

Российский посол также отметил, что осталось только две страны, голосующих против этой резолюции: это США и Украина. «Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, очередь – за Вашингтоном», - пишет Антонов.