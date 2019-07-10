Граждане Грузии оценили решение Путина по санкциям

Грузинские пользователи социальных сетей оценили решение российского лидера Владимира Путина относительно введения санкций против Грузии из-за оскорблений, которые в адрес российского президента высказал тележурналист канала "Рустави 2" Георгий Габуния. Так, Владимир Путин заявил, что он не поддерживает введение санкционных ограничений, на которых настаивают депутаты Государственной думы РФ.

Пользователи выразили свою поддержку и одобрение позиции, которую в этой ситуации занял лидер России, заявляя, что Габуния - это не Грузия, а большая часть населения страны хочет жить в мире с Россией.

Напоминаем, что ранее, депутаты Государственной думы РФ внесли на рассмотрение Правительства документ о введении в отношении Грузии санкционных ограничений из-за ситуации с оскорблениями в адерс российского президента, которые высказал журналист Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2". После того, как Владимир Путин не одобрил введение санкций, депутаты отказались отзывать документ, но в Правительстве заявили, что учтут мнение президента при рассмотрении данной инициативы, пишет РИА Новости.