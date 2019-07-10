Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ИЮЛ, 10:10 МСК
USD (ЦБ)    63,7660
EUR (ЦБ)    71,4626

10 ИЮЛ, 10:10 МСК
USD (ЦБ)    63,7660
EUR (ЦБ)    71,4626

Граждане Грузии оценили решение Путина по санкциям

10.07.2019 06:16
Комментарии
Граждане Грузии оценили решение Путина по санкциям

Грузинские пользователи социальных сетей оценили решение российского лидера Владимира Путина относительно введения санкций против Грузии из-за оскорблений, которые в адрес российского президента высказал тележурналист канала "Рустави 2" Георгий Габуния. Так, Владимир Путин заявил, что он не поддерживает введение санкционных ограничений, на которых настаивают депутаты Государственной думы РФ.

Пользователи выразили свою поддержку и одобрение позиции, которую в этой ситуации занял лидер России, заявляя, что Габуния - это не Грузия, а большая часть населения страны хочет жить в мире с Россией.

Напоминаем, что ранее, депутаты Государственной думы РФ внесли на рассмотрение Правительства документ о введении в отношении Грузии санкционных ограничений из-за ситуации с оскорблениями в адерс российского президента, которые высказал журналист Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2". После того, как Владимир Путин не одобрил введение санкций, депутаты отказались отзывать документ, но в Правительстве заявили, что учтут мнение президента при рассмотрении данной инициативы, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Убыточный конфликт. Что теряют Грузия и Россия из-за запрета полетов, оттока туристов и винного эмбарго?

Убыточный конфликт. Что теряют Грузия и Россия из-за запрета полетов, оттока туристов и винного эмбарго?
Политика

«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию

«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию
Экономика

Россия и Азербайджан: от национальной кухни к международной дружбе

Россия и Азербайджан: от национальной кухни к международной дружбе
События и факты

«Дышите в трубочку». Будущих водителей в России проверят на злоупотребление алкоголем

«Дышите в трубочку». Будущих водителей в России проверят на злоупотребление алкоголем
Общество

США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости

США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости
События и факты 2

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин
Экономика

Узнай, страна

В Челябинской области стартовала реконструкция медеэлектролитного завода за $60 млн

В Челябинской области стартовала реконструкция медеэлектролитного завода за $60 млн

Владимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге

Владимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге

Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»

Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»

В Воронежской области крупнейшая в России сахарная компания открыла цех прессовки и фасовки рафинада

В Воронежской области крупнейшая в России сахарная компания открыла цех прессовки и фасовки рафинада

Новости дня

09:36 Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
08:59 В украинском МИДе назвали три составляющих противодействия России В украинском МИДе назвали три составляющих противодействия России
08:15 Грузинские оппозиционеры приедут в Москву Грузинские оппозиционеры приедут в Москву
07:24 Россия призывает США поддержать борьбу с героизацией нацизма Россия призывает США поддержать борьбу с героизацией нацизма
06:49 В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры
06:31 Путин напомнил о том, что Обама не выполнил договоренности по Украине Путин напомнил о том, что Обама не выполнил договоренности по Украине
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
09 ИЮЛ, 22:44 Зеленский отменил парад в День независимости Украины Зеленский отменил парад в День независимости Украины

Узнай, страна!

10:03 В Челябинской области стартовала реконструкция медеэлектролитного завода за $60 млн В Челябинской области стартовала реконструкция медеэлектролитного завода за $60 млн
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
09 ИЮЛ, 17:43 Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже» Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»
08 ИЮЛ, 11:20 Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 ИЮЛ, 13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
05 ИЮЛ, 13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter