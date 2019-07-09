Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский глава Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Он подчеркнул, что не хочет принимать подобные меры из уважения к грузинскому народу.

Ранее Госдума выступила с инициативой введения экономических ограничений против Грузии. Однако после заявления президента там сообщили, что на данный момент отзывать заявление о санкциях не планируется. Также в кабмине рассказали, что с документом ознакомились, но внимание обращают на мнение Владимира Путина.

Сейчас отношения России и Грузии переживают сложный период. Недавно было прекращено авиасообщение между странами из-за начавшихся антироссийских акций протеста.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в соседнем государстве обострилась русофобская истерия, однако власти Грузии не хотят осадить экстремистские настроения, сообщают РИА Новости.