Во время беседы с известным американским режиссером Оливером Стоуном, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что некоторого сплочения в будущем между Украиной и Россией не избежать. Российский лидер считает, что Россия неизбежно начнет выстраивать благоприятные отношения с Украиной и, в конечном итоге, все нормализуется. Интервью Оливера Стоуна показали на Итальянском фестивале кино в Таормине, сообщает BFM.ru