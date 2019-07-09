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Студентке стало нехорошо при встрече с Путиным

09.07.2019 19:33
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Студентке стало нехорошо при встрече с Путиным

Одной из студенток, учащихся в Уральском федеральном Российском университете стало плохо на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Собрание аспирантов с российским лидером показывали на телеканале «Россия24». Пока Владимир Владимирович отвечал на вопрос аспиранта из Китая, одной из участниц собрания стало нехорошо, что привело к падению в обморок. Президент мгновенно предложил свою помощь, а также предложил поискать доктора. В итоге студентку, в сопровождении вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, вынесли из аудитории на руках несколько мужчин, сообщает BFM.ru

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