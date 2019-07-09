Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

Международная команда исследователей нашла несколько объектов, которые нельзя причислить к черным дырам или нейтронным звездам. Однако их можно отнести к остаткам вспышки сверхновой.

В интервью на Phys.org рассказали, что со временем эти звезды-зомби преобразуются в белые карлики, обогащенные кислородом.

По мнению ученых, три обнаруженные звезды могли появиться вследствие двух типов сверхновых: сверхновая типа Iax (взрыв белого карлика в составе двойной звезды) или сверхновая, возникшая в результате электронного захвата (одна из разновидностей бета-распада атомных ядер).

Сила взрыва была небольшой, что привело к образованию звезды с меньшей массой, чем у нейтронной звезды или черной дыры. Эта звезда, из-за приобретаемого ускорения, в дальнейшем может покинуть галактику.

Астрономы Массачусетского технологического института 2 июля сообщили, что нашли новую аномальную звезду, поведение которой ученые пока не могут объяснить. Через случайные промежутки времени эта звезда уменьшает свою яркость. По словам исследователей, еще ни одно известное объяснение этого феномена не подтвердилось, передает «Lenta.ru».