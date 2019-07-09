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Астрономы открывают астероид с самым коротким годом

09.07.2019 15:06
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Астрономы открывают астероид с самым коротким годом

Хотя внутри пояса астероидов расположено множество космических камней, эти объекты не существуют исключительно между орбитой Марса и Юпитера. На самом деле, они повсюду, и теперь астрономы обнаружили астероид с самым коротким годом.

2019 LF6 является частью семейства астероидов «Атира», группы всего из 20 объектов. Он имеет диаметр около 1 километра (0,62 мили) и вращается вокруг Солнца за 151 день, временами становясь немного дальше, чем Венера, и ближе, чем Меркурий.

«В наши дни вы не часто встречаете астероиды размером с километр», - сказал доктор Quanzhi Ye из Калифорнийского технологического института, который обнаружил объект совместно с профессорами Томом Принсом и Джорджем Хелу, которые также работают в Калифорнийском технологическом институте. «Тридцать лет назад люди начали организовывать методические поиски астероидов, сначала находя более крупные объекты, но теперь, когда большинство из них были найдены, более крупные - это редкие птицы. А LF6 очень необычен как по орбите, так и по размеру - его уникальная орбита объясняет, почему такой большой астероид избежал нескольких десятилетий тщательных поисков».

Объект был обнаружен в Паломарской обсерватории, аппаратура который может очень быстро сканировать небо в поисках объектов, которых там быть не должно. И это крайне важно для обнаружения новых астероидов в группе «Атира», потому что они могут быть найдены только в первые полчаса после захода солнца или до восхода солнца.

По этой причине Ye совместно с Wing-Huen Ip из Национального центрального университета Тайваня разработали специальную кампанию наблюдений, известную как Сумерки. При этом они также обнаружили предыдущего рекордсмена за самый короткий год 2019 AQ3, который вращается вокруг Солнца за 165 дней.

«Оба больших астероида «Атира» находятся на орбите далеко за пределами плоскости Солнечной системы», - объяснил Том Принс. «Это говорит о том, что когда-то в прошлом они были выброшены из плоскости Солнечной системы, потому что они были слишком близко к Венере или Меркурию».

На данный момент обнаружено 100 околоземных объектов (NEO) и около 2000 новых астероидов в главном поясе между Марсом и Юпитером. Команда надеется, что вскоре Сумерки найдут больше объектов. Они также надеются, что НАСА продвинется вперед с NEOCam , предлагаемой миссией, которая обнаружит намного больше NEO и оценит, опасны ли они для Земли, пишет IFLScience.

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