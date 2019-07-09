Президент Грузии обратилась к российским властям

По данным «Sputnik.Грузия» грузинский лидер Саломе Зурабишвили обратилась с просьбой к властям России.

Она призывает российское правительство на провокации радикальных сил в грузинском государстве не поддаваться.

По мнению Зурабишвили, если российские власти ответят на подобную провокацию, то это только поспособствует деструктивным целям радикалов.

Ранее депутаты Госдумы предложил кабмину в отношении Грузии ввести санкции, пишет «Газета.ru».