Президент Грузии обратилась к российским властям
09.07.2019 16:23
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По данным «Sputnik.Грузия» грузинский лидер Саломе Зурабишвили обратилась с просьбой к властям России.
Она призывает российское правительство на провокации радикальных сил в грузинском государстве не поддаваться.
По мнению Зурабишвили, если российские власти ответят на подобную провокацию, то это только поспособствует деструктивным целям радикалов.
Ранее депутаты Госдумы предложил кабмину в отношении Грузии ввести санкции, пишет «Газета.ru».
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