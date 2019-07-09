Лукашенко заявил, что Россия «тормозит» переговоры по интеграции

Во время беседы с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой глава Белоруссии высказался о том, что Россия «тормозит» диалог с Минском по интеграции. По его словам, прошло уже много встреч и бесед, но «докладывают одни обещания», а российское правительство только отдает распоряжения. «Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли», — цитируют РИА Новости белорусского лидера.

Кроме этого, Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, однако обсуждать на ней «будет нечего».