Forbes назвал самых богатых российских чиновников

Издание Forbes представило рейтинг богатейших российских чиновников и депутатов. Лидером списка оказался депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Доход этого чиновника за прошлый год ставил сумму 9,97 млрд рублей. Второе место – у челябинского областного парламентария Константина Струкова (доход 4,6 млрд руб.). Замыкает тройку богатейших лидеров депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев с его доходом в 2,8 млрд рублей. В общей сложности, как отмечает издание, совокупный доход фигурантов списка «Власть и деньги — 2019» находится на отметке 71 млрд руб.