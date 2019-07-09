Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ИЮЛ, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    63,8699
EUR (ЦБ)    71,7067

09 ИЮЛ, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    63,8699
EUR (ЦБ)    71,7067

Forbes назвал самых богатых российских чиновников

09.07.2019 11:33
Комментарии
Forbes назвал самых богатых российских чиновников

Издание Forbes представило рейтинг богатейших российских чиновников и депутатов. Лидером списка оказался депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Доход этого чиновника за прошлый год ставил сумму 9,97 млрд рублей. Второе место – у челябинского областного парламентария Константина Струкова (доход 4,6 млрд руб.). Замыкает тройку богатейших лидеров депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев с его доходом в 2,8 млрд рублей. В общей сложности, как отмечает издание, совокупный доход фигурантов списка «Власть и деньги — 2019» находится на отметке 71 млрд руб.

Комментировать (без регистрации)
Цены на топливо на Дальнем Востоке стабилизируют «демпфером»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Дышите в трубочку». Будущих водителей в России проверят на злоупотребление алкоголем

«Дышите в трубочку». Будущих водителей в России проверят на злоупотребление алкоголем
Общество

США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости

США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости
События и факты

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин

Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин
Экономика

Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения

Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения
Исследования

«Наводят мосты». Какие шаги готова сделать Украина для примирения с ЛНР?

«Наводят мосты». Какие шаги готова сделать Украина для примирения с ЛНР?
Политика

Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости

Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Челябинской области дан старт импортозамещающему кузнечному производству

В Челябинской области дан старт импортозамещающему кузнечному производству

В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии

В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии

В Приморском крае заложили новый ледокольный паром для Камчатки

В Приморском крае заложили новый ледокольный паром для Камчатки

В столице Башкирии начали строительство нового моста через реку Белая на выезде к аэропорту

В столице Башкирии начали строительство нового моста через реку Белая на выезде к аэропорту

Новости дня

11:05 В российских бургерах обнаружили антибиотики В российских бургерах обнаружили антибиотики
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
10:25 Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
09:31 В России ожидается резкий рост цен на вино В России ожидается резкий рост цен на вино
08:57 Эксперты предсказывают США сентябрьский дефолт Эксперты предсказывают США сентябрьский дефолт
08:16 Цены на топливо на Дальнем Востоке стабилизируют «демпфером» Цены на топливо на Дальнем Востоке стабилизируют «демпфером»
07:35 Российские туристы массово отменяют брони в Грузии Российские туристы массово отменяют брони в Грузии
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
07:07 Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции

Узнай, страна!

11:49 В Челябинской области дан старт импортозамещающему кузнечному производству В Челябинской области дан старт импортозамещающему кузнечному производству
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
08 ИЮЛ, 11:20 Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени Вологодская индустрия гостеприимства: преодоление еще одной ступени
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 ИЮЛ, 13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
05 ИЮЛ, 13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
05 ИЮЛ, 10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter