Украинский телеканал NewsOne проверят из-за идеи телемоста с Россией

Украинский нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о назначении внеплановой проверки телеканала NewsOne. Как передает РИА Новости, это произошло из-за планов по организации телемоста с российской стороной. Соответствующее решение, которое было принято в ходе заседания, было принято единогласно. В сообщении ведомства также заявляется, что в случае, если в работе телеканала будут выявлены нарушения, то его работа может быть остановлена.