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Украинский телеканал NewsOne проверят из-за идеи телемоста с Россией

09.07.2019 12:50
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Украинский телеканал NewsOne проверят из-за идеи телемоста с Россией

Украинский нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о назначении внеплановой проверки телеканала NewsOne. Как передает РИА Новости, это произошло из-за планов по организации телемоста с российской стороной. Соответствующее решение, которое было принято в ходе заседания, было принято единогласно. В сообщении ведомства также заявляется, что в случае, если в работе телеканала будут выявлены нарушения, то его работа может быть остановлена.

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Украинский NewsOne объявил об отмене телемоста с Москвой
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