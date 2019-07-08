Украинский NewsOne объявил об отмене телемоста с Москвой

В силу поступивших угроз о физической расправе украинский телеканал NewsOne был вынужден аннулировать телемост с телеканалом РФ «Россия 1».

В СМИ появилась информация о том, что эксперимент организации площадки, в которой обычные граждане смогли бы обсуждать вопросы, не относящиеся к политике, привела к направленной информационной атаке по отношению к телеканалу NewsOne со стороны некоторых политических партий.

Помимо этого в адрес журналистов и их близких прозвучали прямые угрозы физической расправы. Такие действия, уточняет телеканал, вернули Украину во времена давления на свободу журналисткой деятельности.

В компании заявили, что все хотят одного, чтобы на Украине воцарился мир, однако есть влиятельные представители партии войны, которым это невыгодно.

Телемост «Надо поговорить» между каналами России и Украины запланирован на 12 июля. Предполагалось, что диалог будет проходить между гражданами этих двух стран без политиков и политических вопросов.

В Верховной раде подобная инициатива вызвала ряд возмущений, однако в Кремле, напротив, эту идею поддержали, передают РИА Новости.