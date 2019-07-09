В российских бургерах обнаружили антибиотики

Эксперты Роскачества в результате специального проекта по исследованию выявили, что в российских бургерах присутствует доля антибиотиков, передает РИА Новости со ссылкой на информацию организации. Уточняется, что доля этих веществ незначительна и не выходит за рамки норм, которые были установлены техническим регламентом. Участниками исследования стали одиннадцать сетевых ресторанов, в том числе «Макдональдс», «Бургер Кинг», «КиЭфСи», «Мираторг», «Блэк Стар» и другие. Закупки производились в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.