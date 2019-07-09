В России ожидается резкий рост цен на вино

Российское правительство планирует в ближайшее время увеличить акцизы на вино. Причем, как пишут «Ведомости», больше чем на 70%. В поправках для Налогового кодекса, который представил кабмин, сообщается, что ставки винных акцизов будут увеличены до 31 рубля за литр (72%) – это произойдет в срок до 2020 года. Что касается игристых вин, то здесь увеличение произойдет на 40 рублей за литр (11%). Как объясняется, эти меры необходимы для того, чтобы привести в соответствие ставки акцизов на алкоголь разного типа «с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции». Дальнейший шаг – соответствующий должны внести на рассмотрение Государственной думы.