Цены на топливо на Дальнем Востоке стабилизируют «демпфером»

Индекс роста цен на топливо на Дальнем Востоке будет отвечать всем прогнозам, ранее заложенным российским правительством в «демпфер». То есть, по сути, речь идет том, что рост цен не будет превышать уровня инфляции. С таким заявлением, как информирует ИА Regnum, в ходе промвыставки «Иннопром-2019» выступил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Отмечается также, что на данный момент государственный резерв нефтяных продуктов использовать не будут.