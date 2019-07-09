Эксперты предсказывают США сентябрьский дефолт

Аналитики заявили, что в предстоящем сентябре США ждет дефолт, причиной которого станут низкие налоговые поступления. Как отмечает ТАСС, об этой угрозе говорится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики. Авторы документа говорят о вероятности того, к первому месяцу осени у американского правительства не будет возможность своевременно оплачивать счета. Как отмечается, налоговые отчисления в бюджет увеличились только на два-три процента, при ожиданиях совсем других поступлений.