Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции

Шведские археологи недавно обнаружили в Уппсале (Швеция) два погребальных корабля викингов, один из которых прекрасно сохранился и содержит останки собаки, человека и лошади.

Викинги отправили горстку своих могущественных элит в загробную жизнь на лодках с жертвенными животными, оружием и сокровищами. Подобная похоронная практика восходит к железному веку (от 550 до 800 г. н.э.), но использовалась на протяжении всей эпохи викингов (от 800 до 1050 н.э.), утверждают археологи.

Такие богато обустроенные могилы были обнаружены по всей Скандинавии. Например, археологи ранее обнаружили одну такую же лодку для захоронения в Норвегии, в которой были обнаружены останки людей, и одну в западной Шотландии, в которой находилось множество предметов для захоронения, таких как топор, щит, булава, молот и щипцы. Элиты, которым устраивали такие тщательно продуманные проводы, также часто были похоронены с животными, такими как лошади или собаки.

По словам Йохана Анунда, регионального менеджера археологической организации, работающей с Национальным историческим музеем в Швеции, эти похоронные лодки обычно строились из цемента, называемого клинкером, и имели симметричные концы, настоящие киль и перекрывающиеся доски. Археологи также нашли другие, более простые конструкции лодок, которые похожи на каноэ с широким блиндажем.

Останки собаки и лошади были укрыты в носу хорошо сохранившейся лодки, а останки человека были найдены в корме.

«Мы пока мало знаем об этом человеке», - сказал Анунд. «Но анализ скелета покажет, сколько ему было лет, кем он был и имел ли он какие-либо травмы или заболевания. По словам Анунда, его группа может даже выяснить, где вырос этот человек и где он прожил большую часть своей жизни».

Что касается животных, похороненных вместе с ним, их могли принести в жертву, чтобы помочь мертвому человеку на «другой стороне», но они также могли быть захоронены, чтобы показать статус и звание человека. В подобных захоронениях можно встретить лошадей и собак , а также крупных птиц, таких как соколы.

Археологи также нашли другие предметы на лодке, такие как меч, копье, щит, декоративный гребень, остатки дерева и железные гвозди, которые, вероятно, использовались при ее строительстве. Известно, что некоторые находки будут выставлены в музее Гамла Упсала и в Шведском историческом музее в Стокгольме, пишет Live Science.