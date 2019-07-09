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«Человек-паук» спас маленького котёнка в Подмосковье

09.07.2019 00:52
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«Человек-паук» спас маленького котёнка в Подмосковье

В подмосковном Королеве некоторые горожане оказались свидетелями действий местного «человека-паука», сумевшего спасти маленького котенка.
Котенок проник на фасад здания через решетку, после чего уже не смог вернуться. Малыш промяукал всю ночь, а утром ему помог бесстрашный мужчина, который взобрался по отвесной стене на уровень третьего этажа и вызволил застрявшее животное. Спасителем оказался пожарный, передает ren.tv.

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