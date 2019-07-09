Зеленский рассказал о том, что будет с русским языком в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что будет с русским языком в Донбассе после того, как в регионе закончатся военные действия. Так, президент Украины допустил, что русскому языку на Востоке страны может быть присвоен особый статус, хотя Зеленский и подчеркнул, что единственным государственным языком будет оставаться украинский. Тем не менее, по его словам, необходимо предоставить возможность людям, проживающим в Донбассе, возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят, а самому языку на территории ДНР и ЛНР может быть присвоен региональный статус, пишет РБК.