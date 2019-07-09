Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего, оскорбившего Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Кадыров назвал данную выходку журналиста позором Грузии и всего грузинского народа, а самого ведущего трусом. При этом Кадыров считает, что власти Грузии должны принести официальные обвинения российскому лидеру, а в отношении Габунии необходимо завести уголовное дело, пишет РИА Новости.