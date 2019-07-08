В центре Тбилиси начались столкновения

Отряд полиции на улице Руставели в столице Грузии контролирует и разделяет два политических митинга. Один из митингов собрался около Дома пионеров и перед зданием парламента. Радикальные группировки заняли площадь напротив Парламента Грузии и заявляют о намерении навести в столице порядок и «прекратить марши извращенцев». Вторая же группировка митингующих стоит с плакатами о прекращении российской оккупации и с требованиями отстранить от работы министра иностранных дел Грузии Гахария Георгия. Известно, что существует один пострадавший, которому разбили голову стеклянной бутылкой, сообщает BFM.ru