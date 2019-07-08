Росстат оправдался за досрочную публикацию данных по инфляции

Нашли виновного в досрочном опубликовании данных по инфляции в Российской Федерации. Виновно одно из множества учреждений статистического ведомства. На официальной странице указано, что данная организация отправила инфляционные данные в Единую базу статистической информацию без окончательного подтверждения. Известно, что сбои происходили и ранее, в связи с этим организация пришла к заключению разработать регламент опубликования и информации, сообщает Газета.ру