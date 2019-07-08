Протоиерей оправдался за слова о слабости женского ума

Протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства пояснил свое высказывание о недостатке женского ума. Ранее Дмитрий Смирнов сказал о том, что в природе умственные способности мужчины выше чем у женщины. Со слов протоиерея, женская слабость ума не в том, что они глупее мужчин. В качестве аргумента он добавил, что женский пол чаще с красным аттестатом оканчивает учебные заведения, чем мужской пол, поскольку девочки лучше усваивают информацию и более усидчивые. Смирнов имел ввиду, что ум мужчин, отличится от женского, сообщает Газета.ру