Из Грузии вернулись организованные российские туристы

На официальной странице Российского туризма (Ростуризма) сообщается о возвращении обратно всех организованных российских туристов. По составленной статистике туроператоров на восьмое июля две тысячи девятнадцатого года, каждый организованный путешественник, гражданин РФ вернулся на родину. Известно, что на сегодняшний день после запрета на вылет в Грузию, в туристических агенствах купило путевки четыре тысячи сто восемьдесят три человека. Из них одна тысяча триста пятьдесят девять человек аннулировали свои путевки, а оставшиеся поменяли направления тура. Напомним, что восьмого июля вступил в силу закон о временном прекращении авиасообщения между Россией и Грузией. Министр транспорта отметил, что при прекращении пассажирских перевозок между Грузией и Россией, авиакомпании теряют свыше трех миллиардов долларов, сообщает Россия РТ.