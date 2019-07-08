Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии

Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию. А также депутатом отмечено, что по количеству денежных операций из России в Грузию, Россия занимает первое место и в прошлом году в Грузию было отправлено шестьсот сорок один миллион долларов США, сообщает BFM.ru.