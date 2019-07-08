В Приморском крае обнаружили бомбардировщик ДБ-3

В Instagram поискового объединения «АвиаПоиск» появился пост, согласно которому в Приморском крае был обнаружен бомбардировщик ДБ-3. Он входил в состав 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота.

Бомбардировщик обнаружили юго-восточнее в тридцати километрах от села Виноградовка в Партизанском районе Приморского края.

В ноябре 1941 года пилотом бомбардировщика был старший лейтенант Ясырев Николай Константинович, однако на базу он не вернулся, так как погода резко испортилась. Самолет упал вертикально, об этом свидетельствует характер удара.

Человеческие останки на месте катастрофы найдены не были.

Видимо, уточняют поисковики, причиной падения стало либо обледенение бомбардировщика, либо выработка топлива в связи с потерей ориентировки из-за снегопада.

Для поиска останков в ближайшее время будет отправлена большая экспедиция, сообщают РИА Новости.