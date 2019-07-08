Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Ученые в журнале CMAJ опубликовали результаты, согласно которым мужчины и женщины, никогда не употреблявшие спиртные напитки, оказались самыми психически здоровыми людьми планеты Земля. Особенно это относится к женскому полу. Почти таких же результатов можно добиться и при полном отказе от алкогольных напитков.

Исследователь из университета Гонконга Майкл Ни заявил, что даже умеренное употребление спиртных напитков не всегда благотворно сказывается на жизнедеятельности человека. По его мнению, лучше всего вообще отказаться от алкоголя, так как это позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников.

Совсем недавно ученые ООН изучили подобные исследования и пришли к выводу, что даже употребление небольших порций алкоголя негативно сказывается на здоровье человека, значительно повышая вероятность возникновения рака, болезней сердца, а также несчастных случаев.

Также пятилетнее наблюдение Ни и его коллег за жителями Гонконга подтвердили тот факт, что употребление любого количества спиртных напитков отрицательно сказывается на человеческом здоровье, передают РИА Новости.